Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 çekicinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 çekicinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM yolu Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 BKA 350 plakalı oto kurtarıcı arızalandı. Durumun bildirilmesiyle 49 AS 838 plakalı oto kurtarıcı, arızalı aracı çekmek için bölgeye sevk edildi. 2 araç, hareket ettiği sırada, arkadan gelen Abdurrahman Ünsal kontrolündeki 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı da sağ şeritteki çekicilere çarparak takla attı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, takla atan oto kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı oldukları anlaşılan ve isimleri öğrenilemeyen diğer sürücülere de ilk müdahalede bulundu. Ünsal'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol, tekrar açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

TEM Otoyolu Ankara Körfez Güncel Haberler

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