Kocaeli'de zincir marketin deposunda büyük yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı. Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Aslanbey Organize Sanayi'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslanbey Organize Sanayi'sinde açık alanda tahta paletler alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.