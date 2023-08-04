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Kocaeli'de zincir marketin deposunda büyük yangın

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı. Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Aslanbey Organize Sanayi'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslanbey Organize Sanayi'sinde açık alanda tahta paletler alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de zincir marketin deposunda büyük yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Aslanbey Organize Sanayi'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslanbey Organize Sanayi'sinde açık alanda tahta paletler alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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