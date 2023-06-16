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Kocaeli'de Zabıta Ekipleri Mavi Bayraklı Plajlarda Görev Yapacak

Kocaeli'de Zabıta Ekipleri Mavi Bayraklı Plajlarda Görev Yapacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri mavi bayraklı plajlarda dilencilik, seyyar satıcılık yapanlara müdahale ederek vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri mavi bayraklı plajlarda dilencilik, seyyar satıcılık yapanlara müdahale ederek vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayacak.

Vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaz döneminde de tatil beldelerindeki mavi bayraklı plajlar ve çevresinde görevini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dilencilik, seyyar satıcılık, izinsiz afiş, çadır kurulmasının önlenmesi, trafik akışının sağlanması, park yasakları ile vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması gibi birçok konuda görev yapmaya başladı. Zabıta dairesi başkanlığı bünyesindeki zabıta, trafik ve güvenlik şube müdürlüklerinden ekipler toplamda 10 bölgede, 76 personel ile birçok çalışma gerçekleştirecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Güncel Haberler

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