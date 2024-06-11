Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın su ihtiyacı Sapanca Gölü'nden karşılanacak

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'na, Sapanca Gölü'nden su alımına başlandığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda 10 Haziran itibarıyla yüzde 78 oranında su bulunduğu, artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle su kullanımının yükseldiği ve bu durumun içme suyu tüketim oranlarında artışa yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin azalması üzerine 'B planı' olarak kullanılan içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nden su alımına başlanmıştır. Yuvacık Barajı'nda bulunan suyumuz ile Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyu, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtarak abonelerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Yaşamın temeli, yarınlarımızın hazinesi, gözümüz gibi bakarak kalitesini koruduğumuz içme suyumuzu, tasarruf kurallarına önem vererek gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz."