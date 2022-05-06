Kocaeli'de yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı - Haberler

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Kocaeli'de yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'de yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

KANDIRA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kırsal Akdurak Mahallesi'nde yaşayan Kadir Doğan'a ait kümeste kuluçkaya yatırılan yumurtaların birinden dört bacaklı civciv çıktı.

Civciv, iki bacağı üzerinde serbestçe gezinip tek başına beslenebiliyor.

Doğan, AA muhabirine, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirterek fazla uzva sahip olması dışında civcivin hareketlerinin normal olduğunu söyledi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kadir Doğan, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Haberler

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