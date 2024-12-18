Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ağır Yaralandı
İzmit'te bir otomotiv firmasında çalışan O.H., 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, O.H. hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan otomotiv firmasının çatısında çalışan O.H. dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel