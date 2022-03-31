KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR - Haberler

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KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'de, son yılların en sert kışı yaşanırken, yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, son yılların en sert kışı yaşanırken, yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. İş makinelerinin geçtiği yollarda kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı.

Kocaeli'de geçen günlerde etkili olan kar yağışında kent beyaza büründü. Havalar ısınmaya başlarken yüksek kesimlerde hala kar örtüsü kalkmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orman içerisindeki yollarda karla kaplı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. İş makinelerinin açtığı yolların kenarında kar yığınları yaklaşık 2,5 metreye ulaştı. Başiskele ilçesinde bulunan yürüyüş parkuru Menevşe Yaylası girişi açılırken, yol kenarında oluşan kar yığınları insan boyunu geçti.

KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR

KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR

KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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