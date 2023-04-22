Kocaeli'de yöresel yemeklerin ikram edildiği bayramlaşma geleneği sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikramlı bayramlaşma geleneği bölge halkınca devem ettiriliyor.

Kırsal Duraklı Mahallesi sakinleri, her Ramazan Bayramı'nda cami hoparlöründen yapılan "pilavları pişirin" ve "pilavları çıkarın" anasonuyla yöreye ait yemekleri hazırlıyor.

Çevre köylerden de katılımın olduğu gelenek kapsamında vatandaşlar, köy meydanındaki misafirhanede kurulan sofralarda bir araya gelip bayramlaşıyor. Yüz yıllardır sürdüğü tahmin edilen gelenek, bayram boyunca devam ediyor.

Gebze Köy Kadınları Kültür Platformu Sözcüsü Ümran Yavaş, AA muhabirine, bayrama özgü yiyecekleri günler öncesinden hazırladıklarını ve misafirlere ikram ettiklerini söyledi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yavaşca da geleneği atalarından devraldıklarını anlatarak, "700 yıldan beri gelenek devam eder. Ramazan Bayramı'nda namazdan sonra bayramlaşma olur. Öğle yemeği saatinde köye yemekler getirilir. Misafirhanelerde ikramlar olunur." ifadesini kullandı.