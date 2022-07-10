Kocaeli'de yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Sefa Tetik - Güncel
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Kocaeli'de yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yön tabelasına çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yön tabelasına çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden Abdullah U. idaresindeki 41 GN 032 plakalı hafif ticari araç, 95 Evler mevkisinde yön tabelasına çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Sefa Tetik - Güncel

İstanbul Kocaeli Tragger Körfez Güncel Haberler

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