Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bisikletiyle gezerken yolunu kaybeden İngiliz turisti gideceği yere zabıta ekipleri ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de yaşayan arkadaşının yanına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle dolaşırken kayboldu.

Döneceği adresi bulamayan kadın turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camisi'ne sığındı.

İmamın haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri camiye geldi.

Görevliler, turistin arkadaşına ulaşarak evin adresini belirledi.

İngiliz turist, kendisini arkadaşının evine bırakan zabıta ekiplerine teşekkür etti.