Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden O.T'nin kullandığı 34 DGL 388 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri S.N.K. (14) ve F.R.T'ye (14) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.N.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil sürücüsü O.T'nin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.