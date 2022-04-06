Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden O.T'nin kullandığı 34 DGL 388 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri S.N.K. (14) ve F.R.T'ye (14) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.N.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil sürücüsü O.T'nin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

AA / Esmer Geçal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title