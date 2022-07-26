Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde seyreden Onur B. idaresindeki 34 BLA 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Onur B. sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title