Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de yapılan bir operasyonda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.