Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yapılan bir operasyonda, yolcu otobüsünde yapılan aramada 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.
Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.