Haberler

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6 Kilo 765 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6 Kilo 765 Gram Eroin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda bir yolcu otobüsünde pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. ve E.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

İhbar olmuştur, nerden bulunacak yoksa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

Küçücük çocuklar, annelerinin son anlarına şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.