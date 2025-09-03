Haberler

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6 Kilo 765 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kamufle edilmiş paketlerde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kamufle edilmiş paketlerde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeğiyle arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine bagaj bölümündeki poşetin içinde 12 paket bulundu.

İnceleme yapan polis, dış katmanı pul biberle kaplı paketlerde 6 kilo 765 gram eroin bulunduğunu belirledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
