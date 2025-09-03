Haberler

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6.7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6.7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan narkotik denetiminde, dış yüzeyi pul biberle kaplanmış 12 paket eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 12 paket halinde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.