Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6.7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan narkotik denetiminde, dış yüzeyi pul biberle kaplanmış 12 paket eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 12 paket halinde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.