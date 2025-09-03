Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde 6.7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 12 paket halinde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.