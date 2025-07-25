Kocaeli'de Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 1'i Ağır 7 Yaralı

Kocaeli'de Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 1'i Ağır 7 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, S.T. idaresindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Muavin olduğu öğrenilen A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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