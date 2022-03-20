Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde 34 LBS 481 plakalı minibüsü kullanan Umut B. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü arasında "yol verme" tartışması yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda diğer şahsın silahla ateş açması sonucu Umut B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Osmangazi, Kocaeli, Umut, Güncel, Haberler

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