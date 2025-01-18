Kocaeli'de Yoğun Sis Etkili

Kocaeli'de sis etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan ve bazı noktalarda etkisini artıran yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 100 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özelikle kentin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle sürücüler zorluk yaşadı. Trafikte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde 100 metreye kadar düştü. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.