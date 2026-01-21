Haberler

Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
İzmit'te taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış Türk bayrağının durumu hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Valilik, görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayda kusuru bulunanların cezalandırılacağını duyurdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşınma aşamasındaki bir okulda yıpranmış durumdaki Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit'te taşınma aşamasında olan bir okulda yıpranmış Türk bayrağıyla ilgili olarak, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmaksızın yapılan uygulamanın, kabul edilemez görüntüler ortaya çıkardığı kaydedildi.

Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Olaya sebep olan okul görevlileri gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam devam etmekte olup, olayda kusuru bulunanlarla ilgili gerekli tüm cezai işlemler harfiyen uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
