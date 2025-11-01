Haberler

Kocaeli'de Yıkılan Binanın Etrafındaki Binalar Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki toplam 16 bina ve 72 iş yeri tahliye edildi. Ekipler, binalarda incelemelerine devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi. Dün akşam 3 bina daha tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlenirken, dün akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir binanın kolonlarında çatlak oluştu. Bölgeye gelen ekiplerin incelemesinin ardından dün akşam 3 bina daha tedbiren tahliye edildi. Şu ana kadar yıkılan apartman ile birlikte 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. 74 vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesisleri ile misafirhanelerde ve yakınlarının evlerinde misafir ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını yönelik incelemeleri sürüyor. )

Haberler.com
