Kocaeli'de Yıkılan Bina İçin Tahliye Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yıkımda hayatını kaybeden ailenin en büyük çocuğu kurtarıldı. Binanın temelinde inceleme yapılacak.

Kocaeli'de yıkılan binanın yakınındaki binalar tahliye edildi; ekipler inceleme başlattı (4)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de Levent (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) hayatını kaybettiği, ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir'in ise 8 saat sonra sağ çıkarıldığı çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Yapılan ön inceleme sonrası başlayan çalışma; ekskavatör molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, bir tanker de toz oluşmaması için sulama yapıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre; binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılmasının ardından farklı üniversitelerden oluşturulan bilirkişi heyeti binanın temel kısmında inceleme yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
