Kocaeli'de Yıkılan Apartmanda Anneye Ulaşıldı

ANNEYE ULAŞTILAR

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda Bilen ailesinden 3 kişinin enkaz altından çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaştığı belirtildi. Kadının durumunu belirlemek için ekiplerin yürüttüğü çalışma devam ediyor. Bu arada kurtarma çalışmaları sırasında ailenin fenalaşan bir yakını, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),