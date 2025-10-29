Kocaeli'de Yıkılan Apartmanda Anneye Ulaşıldı
Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda Bilen ailesinden 3 kişinin enkaz altından çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaştığı belirtildi, durumunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
ANNEYE ULAŞTILAR
Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda Bilen ailesinden 3 kişinin enkaz altından çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaştığı belirtildi. Kadının durumunu belirlemek için ekiplerin yürüttüğü çalışma devam ediyor. Bu arada kurtarma çalışmaları sırasında ailenin fenalaşan bir yakını, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel