Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de yeğenini silahla yaralamakla suçlanan amca tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan amca, cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan amca, cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs'ta Sanayi Mahallesi'nde yeğeni Yunus D'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hikmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title