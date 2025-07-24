Kocaeli'de Yediemin Deposunda Yangın

Kocaeli'de Yediemin Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Balçık Mahallesi Şile Caddesi'ndeki bir yediemin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Yanan depo havadan görüntülenirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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