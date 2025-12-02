Haberler

Kocaeli'de Yaya Üst Geçidi Yıkıldı, Yenisi Yapıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ev sahibi tarafından açılan davanın ardından yıkım kararı verilen yaya üst geçidi, bulunduğu yerin 1 metre uzağına yeniden inşa edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evinin içinin göründüğünü öne süren ev sahibi tarafından açılan davada mahkemenin yıkım kararı verdiği yaya üst geçidi, bulunduğu yerin 1 metre uzağına yeniden yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında, Körfez ilçesi D-100 kara yolunda, Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi. Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktanın yanındaki Taşyürek Apartmanı'nda yaşayan Taşyürek ailesi, geçidi kullananların evlerinin içini gördüğünü belirterek 2014 yılında yıkılması için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, "Yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme heyeti, 2016 yılında, bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri birlikte değerlendirip üst geçidin yıkılması yönünde karar aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz edip dosyayı istinafa götürürken, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, uzlaşma amacıyla üst geçidin evin içini gören kısımlarının üzerinin kapatılması yönünde aileyle anlaşma sağladı. Üzeri metal iskeletle kapatılıp Taşyürek ailesinin evinin içinin gözükmesi önlenen üst geçitle ilgili hukuk süreci 2023'e kadar devam etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, üst geçidin yıkılması yönünde itiraz yolu kapalı olmak üzere nihai kararını açıkladı.

Dosyanın karara bağlanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta önce üst geçidin yıkımına başladı. Üst geçidin önce üst kısımdaki metal iskelet, ardından Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi tarafındaki ayaklarındaki merdivenler söküldü. Üst geçit, parçalara ayrılıp bulunduğu yerden tamamen kaldırıldı. Yeni üst geçit ise eski üst geçidin 1 metre uzağına yapılarak yayaların hizmetine açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
