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Kocaeli'de Yaya Kazada Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Yaya Kazada Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya K.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Z.E. idaresindeki 34 KMG 529 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan K.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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