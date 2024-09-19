Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Yaya Geçidinde Otomobil Çarpması: 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Yaya Geçidinde Otomobil Çarpması: 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 49 yaşındaki 3 çocuk babası Yunus Kamber hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evine 100 metre kala yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 çocuk babası Yunus Kamber (49) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, plakasını olay yerinde düşürüp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Tuzla'da tersanede işten çıktıktan sonra evine giden Yunus Kamber'e, yaya şekilde yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobil çarptı. Otomobil, sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Ancak plakası olay yerinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamber'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kamber'in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü tespit ederken, sürücü Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika Otomobil 3-sayfa Kocaeli Olaylar Körfez Güncel Polis Çocuk

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi
Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });