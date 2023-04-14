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Kocaeli'de yaşanan kavganın tarafları barıştı

Kocaeli'de yaşanan kavganın tarafları barıştı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavganın tarafları Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın çabası sonucu barıştırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavganın tarafları Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın çabası sonucu barıştırıldı.

İlçede dün iki grup arasında çıkan kavganın ardından tarafların barıştırılması için Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya gruptakilerle görüştü.

Görüşmenin ardından iki grup, belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamayla barıştıklarını bildirdi.

Çetinkaya da barışan her iki grup üyelerine teşekkür etti. Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Yıldırım Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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