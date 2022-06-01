Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de yasak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Yarımca mevkisindeki iskele civarında yasak midye avcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.

Polis botuyla bölgeye giden ekipler, yasak alanda avcılık yapan R.K. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere "su ürünleri kanununa muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez su Güncel Haberler

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