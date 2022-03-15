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Kocaeli'de yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde ormanlık alanda köpeklerce kovalanan karaca, evlerin bulunduğu bölgeye kaçtı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşlar, yaralı karacayı koruma altına aldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Ali Kaya, durumu Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile jandarmaya bildirdi.

Müdürlük görevlilerince teslim alınan karaca, tedavisinin yapılması amacıyla Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Karacanın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.???????

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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