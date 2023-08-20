Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ilçesinde yaptığı uygulamalarda 3 bin 253 kişi kontrol edildi.
Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 10 kişi ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda ise 104,44 gram narkotik madde ele geçirildi.
Uygulamada 127 araç sorgulanırken, biri hacizli yakalamalı toplam 8 araca 3 bin 488 lira idari işlem uygulandı.
Bu arada kontrollerde yasa dışı yollardan yurda girdiği anlaşılan 4 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.