Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ilçesinde yaptığı uygulamalarda 3 bin 253 kişi kontrol edildi.

Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 10 kişi ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda ise 104,44 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uygulamada 127 araç sorgulanırken, biri hacizli yakalamalı toplam 8 araca 3 bin 488 lira idari işlem uygulandı.

Bu arada kontrollerde yasa dışı yollardan yurda girdiği anlaşılan 4 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.