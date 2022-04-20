Kocaeli'de yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 157 işletme ile 2 bin 583 kişi kontrol edildi.

Kartepe ilçesinde "mühür fekki" yaparak ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede kumar oynandığını tespit eden ekipler, oyun kartlarına ve paralara el koydu.

Denetimlerde 4 aranan kişi yakalandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Haberler

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