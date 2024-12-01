Kocaeli'de Yangınlara Müdahale Raporu: 2023'te 4 Bin 496 Olay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, yıl başından bu yana 4 bin 496 yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, afetlere etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki Kocaeli Afet Yangın Grubu Toplantısı'nın, İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ile AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, olası afet ve yangınlara karşı müdahale konusunda istişarelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, İslamoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Şehrimizde 2023 yılında 3 bin 159, 2024'te 4 bin 418 şehir yangını olayına, 2023 yılında 2, 2024'te 7 deniz yangınına, 2023 yılında 61, 2024'te ise 71 orman yangınına müdahale ettik. Kocaeli'de 56 destek çözüm ortağımız var. Yangın hizmet grubu olarak gerçekleştirdiğimiz toplantının, sorumluluk alanımızdaki görevlerimizle alakalı olarak kentimizde yaşanacak yangın olaylarına karşı hızlı müdahale, etkin iletişim ve işbirliği konusunda fayda sağlayacağı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.