Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Gebze ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.
Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel