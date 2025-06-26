Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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