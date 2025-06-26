Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, 1,5 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, bölgedeki söndürme çalışmalarına devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisindeki makilik alanda 13.30 sıralarında çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocaeli İtfaiyesi ve helikopterle yapılan müdahale sonrası yaklaşık 1,5saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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