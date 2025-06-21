Kocaeli'de Yangın: Kereste Deposu Zarar Gördü

Kocaeli'de Yangın: Kereste Deposu Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açık alanda istiflenen kerestelerin yanması sonucu bir depo yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat içinde kontrol altına alırken, depoda hasar meydana geldi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, açık alanda istiflenen kerestelerde başlayan yangın depoya da sıçradı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, depoda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir kereste deposunda meydana geldi. Deponun açık alanında bulunan keresteler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler depoya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, depo kısmında hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.