Kocaeli'de Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.