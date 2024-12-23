Kocaeli'de Yangın: 3 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle giriş kattaki dairede başladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osman Yılmaz Mahallesi 1203. Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hilmi İ'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta mahsur kalan 2 kadın ve 1 çocuk, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.
Kısa sürede söndürülen yangında dairede hasar oluştu.