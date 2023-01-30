Kocaeli'de yalnız yaşayan kadının evi belediye ve hayırseverlerin yardımıyla onarıldı Güncel Haberler Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi, belediye ve yardımseverlerin desteğiyle yenilendi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi, belediye ve yardımseverlerin desteğiyle yenilendi. Akçabeyli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kurt, evinin tadilatı için Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan yardım talebinde bulundu. Belediye tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında evin dış-iç cephe sıva ve boya işlemlerinin yanı sıra çatı ve parkeleri yenilendi. Almanya'da yaşayan gurbetçi hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyaların alındığı evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kurt, emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Savaş Kesikbaş, AA muhabirine, evin tadilatı için olumlu cevap aldıklarını ve Başkan Turan'ın da eve gelerek incelemelerde bulunduğunu anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin de çalışmalara destek olduğunu aktaran Kesikbaş, yardım çağrısına cevap veren herkese teşekkürlerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Adnan Turan Fatma Kurt Kocaeli Güncel Haberler

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