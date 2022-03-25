Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş rafinerisinde, bir yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca bölgesinde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisinde meydana geldi. Rafineri sahası içerisinde Plant-63 diye tabir edilen bölgedeki bir yakıt tankında işçilerin çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle parlama meydana geldi. Parlama nedeniyle tank etrafında bulunan işçilerden Coşkun Kızıltaş, Uğur Yarar, İlkay Kocatekin ve Sezgin Karabıyık yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine rafineriye ait sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Parlama nedeniyle çıkan yangın, rafineriye ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan işçiler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin yaralandığı haberini alan aileleri de hastaneye geldi. Coşkun Kızıltaş'ın tedavisinin yanık ünitesinde devam edeceği öğrenilirken, 3 işçi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.