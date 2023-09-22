Kocaeli'de Yakıt Deposunda Gizlenmiş 21 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de durdurulan otomobilde yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisinde bir otomobil durduruldu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından "Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.