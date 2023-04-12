Kocaeli'de yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde klima üniteleri ve bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı iş yerlerinin dış cephelerindeki klima üniteleri ve bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen G.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.