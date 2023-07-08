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Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Şanlıurfa'ya gönderildi

Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Şanlıurfa'ya gönderildi

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Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen, Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerince Kocaeli'de yakalanan 9 yabancı uyruklunun kayıtsız olduğu belirlendi. Yabancı uyruklar, güvenlik güçleri refakatinde Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen, Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerince Kocaeli'de yakalanan 9 yabancı uyruklunun kayıtsız olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklar, güvenlik güçleri refakatinde Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

Şanlıurfa Kocaeli Harran Güncel Haberler

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