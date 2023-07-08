Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Şanlıurfa'ya gönderildi

Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen, Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerince Kocaeli'de yakalanan 9 yabancı uyruklunun kayıtsız olduğu belirlendi. Yabancı uyruklar, güvenlik güçleri refakatinde Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.