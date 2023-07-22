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Kocaeli'de yakalanan 67 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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Kocaeli'de yakalanan 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli'de yakalanan 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik birimlerimizce yakalanan 67 Afgan vatandaşı, Cengiz Topel Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilmiştir." paylaşımında bulundu.

Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Cengiz Topel Havalimanı Kocaeli Güncel Haberler

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