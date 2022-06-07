Kocaeli'de yakalanan 50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Kocaeli'de yakalanan 50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de yakalanan 50 yabancı uyruklu sınır dışı edildi. Kocaeli'de yakalanan 50 yabancı uyruklu sınır dışı edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 50 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular bugün sınır dışı edildi. AA / Şahin Oktay - Güncel İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Kocaeli Güncel Haberler

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