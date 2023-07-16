Kocaeli'de yakalanan 138 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 138 göçmen, Afganistan'a gönderilmek üzere otobüslerle Cengiz Topel Havalimanına götürülüyor.

Kocaeli ve çevre illerinde yakalanan 138 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından kolluk kuvvetlerinin gözetiminde otobüslere bindirilerek, Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından charter sefer ile Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderilecek.

Bugün yapılacak charter sefer ile birlikte yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 2 bin 688 olacak. 2017 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 95 olduğu bildirildi.