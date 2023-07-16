Kocaeli'de yakalanan 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ülke genelinde sürdürülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri tamamlandı. Kocaeli'den yılbaşından bu yana charter seferiyle sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 2 bin 668'e, 2017'den bu yana ise 18 bin 95'e ulaştı.