Kocaeli'de villanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pelitli Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi'nde A. G'ye ait çiftliğin içerisindeki iki katlı villanın çatı kısmında, şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle villada hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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